MUĞLA - Bodrum'da konteynerde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
- Yangının drone ile havadan görüntülenmesi - Yanan alandan yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangınısöndürme çalışmasıBodrum'da konteynerde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde ormanlık alandaki bir çöp konteynerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, yakındaki Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın, bölgeye gelen Bodrum Orman İşletme Şefliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince büyümeden söndürüldü.Yangında, yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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