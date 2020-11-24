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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı

MUĞLA - Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı

- Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle su basan işletmeler - İş yeri çalışanlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler - Yolda oluşan göçüğe ön kısmı düşen kamyonet - Su hattında patlamanın olduğu yer - Fırın işletmecisi Ali Kılınç'ın konuşması - Zabıta ekiplerinin çalışmaları - İşletmelerde temizlik çalışması yapılmasıBodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle iş yerlerini su bastıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yolda göçük oluştu.Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, içme suyu hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolda oluşan göçüğe, o sırada bölgeden geçen bir kamyonetin ön kısmı düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü güvenli bir yere geçti. Borudan çıkan tazyikli su nedeniyle çevredeki bazı işletmeleri ve bahçeleri de su bastı. Su basan iş yeri çalışanları temizlik çalışması başlatırken, zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırın işletmecisi Ali Kılınç, gazetecilere, yağmur yağdığı zaman da benzer sorunları yaşadıklarını söyledi.

Kılınç, "Bu sene herhalde dördüncü kez patladı. Yetkililere rica ediyoruz bizim sorunumuzun giderilmesi lazım. Bu sorun burada oturan bütün insanların sorunu." dedi.
Hattın vanasının kapatılmasının ardından belediye ekiplerince bölgede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Kamera Güvenlik Önlemi İçme Suyu Cep Telefonu Zabıta 

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