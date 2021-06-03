MUĞLA - Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
- Cenazenin havalimanına götürülmesi - Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden görüntü Muğla 'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi, hava yoluyla İstanbul'a götürüldü.Kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın cenazesi, ailesi tarafından Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı. Cenaze, Milas - Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gönderildi.Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi 57 yaşındaki Hasan Saltık dün, Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
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