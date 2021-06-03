Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

MUĞLA - Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

- Cenazenin havalimanına götürülmesi - Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden görüntü Muğla 'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi, hava yoluyla İstanbul'a götürüldü.Kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın cenazesi, ailesi tarafından Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı. Cenaze, Milas - Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gönderildi.Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi 57 yaşındaki Hasan Saltık dün, Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Cenaze Kalp Krizi Müzikal 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement