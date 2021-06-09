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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da hastane otoparkında bulunan altınlar emniyete teslim edildi

MUĞLA - Bodrum'da hastane otoparkında bulunan altınlar emniyete teslim edildi

- Bodrum Devlet Hastanesi - Ziynet eşyalarından görünüm - Hastane personelinden detay - Hastanenin Güvenlik Sorumlusu Çetin Başboğa ile röportaj - Emniyet aracının ilçe emniyet müdürlüğüne doğru gitmesiBodrum'da hastane otoparkında bulunan altınlar emniyete teslim edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde hastane bahçesindeki otoparkta bulunan ziynet eşyaları, emniyet yetkililerine teslim edildi.Bodrum Devlet Hastanesi otoparkında yürüyen bir vatandaş, yolda fermuarlı kese çanta buldu.Çantanın içinde bir miktar altın olduğunu gören kişi, durumu hastane güvenliğine bildirdi.Sahibi bulunamayan ziynet eşyaları, emniyet yetkililerine teslim edildi.

Fermuar Hastane Bild Emniyet Müdürlüğü Hastane Bahçesi 

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