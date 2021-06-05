Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Bodrum'da evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın söndürüldü

- Yanan alandan görüntü - Ekiplerin ve vatandaşların yangına müdahalesiBodrum'da evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisinde bir evin bahçesindeki eşyalarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, ev sakinleri ile mahalleli bir süre panik yaşadı.Yangın, çevredeki otluk ve makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bild Makilik Alan Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement