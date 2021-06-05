MUĞLA - Bodrum'da evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın söndürüldü
- Yanan alandan görüntü - Ekiplerin ve vatandaşların yangına müdahalesiBodrum'da evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir evin bahçesindeki atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisinde bir evin bahçesindeki eşyalarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, ev sakinleri ile mahalleli bir süre panik yaşadı.Yangın, çevredeki otluk ve makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı.
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