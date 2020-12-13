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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

MUĞLA - Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

- Din görevlilerinin sokak hayvanları için kaplarla mama ve süt bırakması - Mama yiyen kedilerBodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.Cadde, sokak ve meydanları boş kalan kentte, Bodrum Müftülüğü din görevlileri, sokak hayvanları için kaplarla farklı yerlere mama ve süt bıraktı.İlçede hafta sonu yağışlı havayı da dikkate alan görevlilerin duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları aç kalmamış oldu.

Hafta Sonu Koronavirüs Yağışlı Hava Hayvan Sokak Hayvanları 

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