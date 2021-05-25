MUĞLA - Bodrum'da denize giren kadın boğuldu

- Olay yerinden görüntü - Sahil Güvenlik ve jandarmanın incelemesi - Sağlık ekiplerinden görüntüBodrum'da denize giren kadın boğulduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde denize giren kadın boğularak yaşamını yitirdi.Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitenin sahilinden denize giren Ayşe Aydoğan'ın (72) suda hareketsiz olduğunu görenler yardıma koştu.Vatandaşların kıyıya çıkarttığı Aydoğan için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi.Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Aydoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Aydoğan'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.Öte yandan Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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