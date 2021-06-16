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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde yarım tona yakın atık toplandı

MUĞLA - Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde yarım tona yakın atık toplandı

- Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinin drone ile görüntülenmesi - Dalgıçların deniz dibinden topladıkları atıklar - Etkinliğe öğrenciler ve vatandaşların kıyıdan yaptığı temizlik çalışmasıyla desteği - Deniz dibinden toplanan atıkların teknelerle kıyıya getirilmesi - Deniz dibindeki atıkları toplama etkinliğinde görev alan dalgıçlar - Etkinliğe katılan öğrenci ve velilerBodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde yarım tona yakın atık toplandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.Bodrum Belediyesince Turgutreis Limanı ve kıyıda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden araç lastikleri, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık toplandı.Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince ayrıştırılarak götürüldü. Etkinliğe bazı öğrenciler ve vatandaşlar da kıyıdan yaptığı temizlik çalışmasıyla destek verdi. Bazı vatandaşlar çöplerin denize atılmasına tepki gösterdi.Temizlik çalışması drone ile davadan, sualtı kamerasıyla de deniz dibinden görüntülendi.

Kamera Sualtı Kamera Öğrenciler 

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