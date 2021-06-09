MUĞLA - Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı
- Gümüşlük limanı (Drone) - Limanda demirli tekneler (Drone) - Dalgıçların denizde temizlik yapmaları (Drone) - Denizin içerisine atılanlar (Su altı kamerası) - Dalgıçların denizde atık araması - Çıkartılan atıklar - Belediye görevlilerinin atıkları taşımasıBodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.Bodrum Belediyesince Antik Kent Gümüşlük Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Etkinliği takip eden bazı öğrenciler ve vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi.Temizlik çalışmasını sualtı kamerası da görüntüledi.
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