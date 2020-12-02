MUĞLA - Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
- Adliye binasının dış/genel planı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiBodrum'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandıMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Öte yandan yaklaşık bir aydır sürdürülen çalışmalarda toplamda 125 kişinin yakalandığı belirtildi.
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