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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da bulunan Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği yapıldı

MUĞLA - Bodrum'da bulunan Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği yapıldı

- Küdür Yarımadası'nın drone görüntüleri - Çevre temizliği yapanların görüntüleri - Etkinliğe katılan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin konuşmasıBodrum'da bulunan Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.
Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'nda, nisan sonlarında Bodrum Belediyesince tahliye ve yıkım işlemleri başlatılan işletmelerin de bulunduğu alanda temizlik yapıldı.Belediye ekiplerinin eşliğinde, "Misgibi1Bodrum" gönüllüleri ve şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte, sahipleri tarafından yıkılan son işletmeden toprak altında kalan su, elektrik ve telefon tesisatına ait parçalar da toplandı.Tuğba Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların etrafa saçılmasının üzücü olduğunu, çevrenin temiz tutulması gerektiğini söyledi.

Ekinci ile katılımcılar, Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp "Ne mutlu Türk'üm diyene." ve "İki devlet bir milletiz." diyerek etkinliği tamamladı.

Çevre Temizliği Şarkıcı 

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