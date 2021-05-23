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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu

MUĞLA - Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu

- Zarar verilen zırhlı para nakil araçları - Banka şubesinin camında oluşan hasar ve camın önünde duran taş - Polisin inceleme yapmasıBodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunulduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde özel bir banka şubesinin camlarına park halindeki 3 zırhlı para nakil aracına taş atıldı.Gümbet Mahallesi'ndeki saldırının bildirilmesi üzerine polis ekipleri zırhlı araçlarda ve banka şubesinde inceleme yaptı.Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının şüphelisi ya da şüphelilerinin tespit edilmesine çalışılıyor.

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