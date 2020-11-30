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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bir kişi tüfekle yaralandı

MUĞLA - Bir kişi tüfekle yaralandı

- Yaralıya müdahale edilmesi - Yaralının ambulansa taşınması Muğla 'da bir kişi tüfekle yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.Çamköy Mahallesi Pazaryeri Mevkisinde Ali H. (30) ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanındaki pompalı tüfekle Ali H'ye ateş etti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali H'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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