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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MUĞLA - Beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- Köpek yavrularının kurtarılması - Yavrulardan görüntü - İtfaiye erinin yavruları ısıtmaya çalışması Muğla 'da beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde yağmur suyuyla dolan beton boru içinde mahsur kalan 7 köpek yavurusu kurtarıldı.Uğurlu Mahallesi'nde, borudan köpek sesi geldiğini fark edenler, kendi imkanlarıyla hayvanları kurtaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.Bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 7 köpek yavrusunu bulundukları yerden çıkardı. Bir itfaiye eri, ıslanan yavruları, montunun içinde ısıtmaya çalıştı.Köpekler, Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

Köpek Köpek Yavrusu İtfaiye Eri Hayvan Yağmur Suyu 

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