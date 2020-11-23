MUĞLA/ANTALYA - 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı
- MUĞLA - Bodrum ilçesinde yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, - 85 yaşındaki Mustafa Cengiz ile röportaj, - Denize giren 65 yas üstü vatandaştan görüntü, - Bisiklete binen Tevfik Ünver ile röportaj, - Deniz kenarında oturanlar, - Kısıtlama başlamadan önce evlerine giden vatandaşlar - ANTALYA - Park ve sahil kenarında yürüyenler - Maç yapan çocuklar - Kayak yapan çocuklar - Yürüyüş yapanlarAntalya, Muğla , Isparta ve Burdur'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktıANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan sürede Antalya, Muğla , Isparta ve Burdur'da güzel havanın tadını çıkardı. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında saat 10.00'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, turizmin başkenti Antalya'da güneşli havayı park ve bahçeler ile sahillerde yürüyüş yaparak değerlendirdi. Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan vatandaşlar, özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bisiklete binerken bazıları da denize girmeyi tercih etti. 70 yaşındaki Ayşe Özer, sokağa çıkar çıkmaz hemen sokak hayvanlarını beslediğini ardından Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptıktan sonra denize girdiğini söyledi.
Özer, kısıtlamaya uyduğunu, saat 13.00 olmadan evine gireceğini belirtti. - Muğla Muğla 'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu. Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı. Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.
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