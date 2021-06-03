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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta yaralandı

MUĞLA - Ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta yaralandı

- Kaplumbağanın ultrason çekimi - DEKAMER görevlilerinin ağzına takılan olta iğnesini çıkarması Muğla 'da ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ortaca ilçesinde ağzına takılan olta iğnesi çıkarılan kaplumbağa denize salınacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, İztuzu sahiline yumurta bırakan caretta carettanın ağzında misina olduğunu fark etti.Yapılan kontroller sırasında kaplumbağanın ağzında misinalı olta iğnesi bulan görevliler, yaralı hayvanı DEKAMER'e getirdi. Olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve "Polo" ismini verilen kaplumbağanın ultrason çekimlerinde yumurtalıklarının dolu olduğu tespit edildi.Kaplumbağa, yumurtalarını bırakması için denize salınacak.

Yumurta Caretta Caretta Çekim Hayvan Irak 

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