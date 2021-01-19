Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı

Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı

havalimanı turist kafilesi detay görüntü

İngiltere Yabancı Turist Turist Kafilesi Uluslararası Gümrük Kapısı 

-sahil detay

( MUĞLA ) -- Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan seyahat kısıtlamasına rağmen, yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2020 yılında 695 bin 314 yabancı turist ağırladı. MUĞLA

- Dünyayı etkisi altına alan korona virüse rağmen Haziran ayının ikinci yarısında başlayan yabancı turist girişi ile Muğla 2020 yılını bir önceki yıla göre eksi 79 ile kapatırken 695 bin 314 yabancı turist ağırladı. Ocak, Şubat ve 11 Mart’a kadar toplam 12 bin 449 yabancı turist ağırlayan Muğla, 11 Mart’ta başlayan uluslararası havayolu kısıtlaması ile giriş ve çıkışları uçuşa tamamen kapattı. Haziran ayının ikinci yarısına kadar tüm ülkede uygulanan kısıtlamalar Haziran ayından itibaren belirli kısıtlamalar getirilerek kaldırılmıştı. Turist havayolunu tercih etti Haziran ayının ikinci yarısından itibaren başlayan yabancı turist girişi Ekim ayına kadar devam etti. Haziran-Ekim arasındaki 4 aylık dönemde toplam 387 bin 229 yabancı turist girişi olurken, 12 aylık dönemde Milas Bodrum Havalimanından 248 bin 032, Dalaman Havalimanından ise 429 bin 575 turist giriş yaptı. 17 bin 710 yabancı turist ise Muğla’daki 9 deniz gümrük kapısından giriş yaptı. Muğla sezonu eksi 79 ile kapattı 2019 yılında 3 milyon 266 bin 650 yabancı turist ağırlayan Muğla, 2020 yılında virüs salgını nedeniyle bir önceki yıla göre toplam 2 milyon 571 336 yabancı turist kaybına uğradı. Buna göre, Muğla’ya gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımında İngiliz turistler ilk sırada yer aldı. İngiltere 309 bin 717 ile ilk sırada. Rusya Federasyonundan 150 bin 397, Ukrayna’dan 127 bin 564, Polonya’dan 17 bin 424, Almanya’dan 16 bin 213 yabancı turist 2020 yılında Muğla’yı ziyaret etti. (BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı