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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu

MUĞLA - 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu

- Kayıp çocuğun polisler tarafından ailesine teslim edilmesi Muğla 'da 2 yaşındaki kayıp çocuk motosikletin altında kalmaktan polisin dikkati sayesinde kurtulduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde polis, kaza tehlikesi geçiren kayıp çocuğu kurtararak ailesine ulaştırdı.Pazaryeri Mahallesi Şehit Hasan Küçükçoban Caddesi'nde devriye görevi yapan trafik ekibi, eski Tariş binası önünde yola koşan kız çocuğuna seyir halindeki motosikletin çarpmak üzere olduğunu fark ederek müdahalede bulundu.Kazayı önleyen polis, yaptığı araştırmada çocuğun kayıp olduğunu belirledi.Çevrede yapılan araştırmada aynı caddedeki bir evde yaşadığı, adının da Adal Eftal Ulutaş (2) olduğu belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

Polis Kayıp Çocuk Kız Çocuğu 

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