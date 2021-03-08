MUĞLA - 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
- Yakalanan hükümlünün adliyeden çıkarılması Muğla 'da 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin Çaykenarı Mahallesi'ne geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İ.D, akrabalarının evine gittiği sırada gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. cezaevine gönderildi.
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