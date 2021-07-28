Müebbetle yargılanan katil zanlısına haksız tahrik indirimi



- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2012 yılında babası ile amcasını öldüren ve cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan’ı geçtiğimiz yıl öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Devrim Celal Keleş'e (19) mahkeme haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi. Olay, 17 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı sahil bandında meydana geldi. Devrim Celal Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i barda çıkan kavgada öldüren Ersin Aydoğan'ı sahil bandında yer alan parkta otururken gördü. Cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan'ın yanına giderek oturan Devrim Celal Keleş, tabancayla ateş ederek katil zanlısını öldürmüştü. Olayın ardından kaçan Keleş, parkta süren kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Mahkemece tutuklanan Devrim Celal Keleş hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Devrim Celal Keleş ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Keleş, Ersin Aydoğan'ın babası ve amcasını öldürdüğünü ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini tehdit ettiğini söyledi.



Cinayet zanlısı Keleş'in avukatı da tehditle ilgili belgeleri mahkemeye sundu. "Ağırlaştırılmış müebbet hapis 20 yıla düşürüldü" Mahkeme heyeti, Keleş'e önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdiği cezaya tehditler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 20 yıl hapse düşürdü. Keleş’e verilen cezayı yüksek bulan davalı avukatı ise Sakarya istinaf mahkemesine itirazda bulundu. (VK-

