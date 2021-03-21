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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinden kaçamadı

Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinden kaçamadı

- zanlının emniyetten çıkışı

Polis Akalan Hapis Cezası Avcılık Polis Ekipleri 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kasten öldürme suçundan hakkında müebbet cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Denizli Ağır Ceza mahkemesince Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası ile aranan B.G’nin 06 GD 4789 plakalı otomobille ilçeye giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan takibin ardında B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G, savcılık tarafından Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (MY-OD-Y)
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