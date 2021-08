Mudanya sahilleri bu kahramanlara emanet

--SAHİLDE GÖREV YAPAN EKİPLERİN DONE GÖRÜNTÜSÜ

--Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Şefi Bülent Kopuz,



- Bursa'nın Mudanya ilçesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri vatandaşların güvenliği için ter döküyor. Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, Eşkel köyünden başlayıp Karacabey sınırlarına kadar olan 15 kilometrelik sahil şeridinde vatandaşların can güvenliği için çalışıyor. Mudanya sahillerinde denize giren vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan ekipler, sahilden ve denizin içinden denetimlerini sürdürüyor. Sahilde bulunan gözetleme kulübelerinde sürekli görev yapan ekipler, sahilde dolaşarak vatandaşları dikkatli olmaları hususunda sık sık ikaz ediyor. Ayrıca ekipler kaybolmalara karşı da faaliyetlerini sürdürüyor. Haziran ayının ilk haftasında göreve başlayan ekipler, ağustos ayının sonuna kadar hizmet verecek. Ekipler Mudanya sahilinde bu zamana kadar meydana gelen 4 olaya ânında müdahale etti. Mudanya sahillerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Arama Kurtarma Ekip Şefi Bülent Kopuz, "Belediye başkanımızın talimatıyla sahilde ve denizde vatandaşların can güvenliğini sağlıyoruz. Önleyici tedbirler alıp boğulma vak'alarına müdahale ediyoruz. Arama ve kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda ekiplerimiz eğitimli. Eşkel sahilinden başlayıp Karacabey sınırına kadar olan bölgede 10 kişilik ekibimizle görev yapmaktayız. Arkadaşlarımız sahilde gözetleme yapıyor. Boğulma tehlikesine karşı suda müdahale ediyoruz. Arama ve kurtarma çalışması da yapıyoruz. Ekiplerimiz devamlı sahada. Hepsi işinde uzman. Burada sezon haziran ayında başlıyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Şimdiye kadar bölgemizde 4 tehlikeli olaya müdahale ettik" dedi.

