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Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

-Sahilden detaylar

( BURSA ) BURSA

Bild Plaj 


- Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı. Mudanya Kaymakamlığı Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava şartları sebebiyle 23 Temmuz'da yasaklamıştı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağın yarın da süreceği bildirildi.
Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.
(SA-İHS)
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