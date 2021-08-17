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Mudanya’da üç ayrı noktada ölü yunus balıkları kıyıya vurdu
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Mudanya’da üç ayrı noktada ölü yunus balıkları kıyıya vurdu

Mudanya’da üç ayrı noktada ölü yunus balıkları kıyıya vurdu

Ölü yunus balıklarından görüntü, fotoğraflar

Kaçak Yunuslar Yunus Balıkları 

-Arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3 köyün sahiline peş peşe cansız bedenleri vuran yunus balıkları görenleri hayrete düşürdü. Geçtiğimiz hafta Mudanya ilçe merkezine de bir yunusun ölü bulunması akıllara balıkçıların kaçak ağlarının yunusların ölümüne sebep olma ihtimalini getiriyor. Dün akşam saatlerinde bu kez Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce sahiline vuran yetişkin ölü yunus balıkları görenleri şaşırttı. Bursa’da son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunus balıkları, görenleri tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta Mudanya Arnavutköy'e vuran ve vatandaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı. Bu kez üç sahile peş peşe vuran yunus balıklarının balıkçı ağlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanması istendi. (BÖ-MŞ)
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