Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Mudanya'da sahte içki operasyonu: 723 litre şarap ele geçirildi

Mudanya'da sahte içki operasyonu: 723 litre şarap ele geçirildi

SAHTE İÇKİDEN DETAY

Tahkikat Jandarma Sahte İçki İstihbarat Sahte İçki Operasyonu 

-EKİPLERDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak imal edilmiş 723 litre şarap ele geçirildi. Olay, Mudanya ilçesi Yalıçiflik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönünde ihbarı aldı. Değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Yalıçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden U.A. ve M.A'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet 20 litrelik bidon, 59 adet 0,5 litrelik pet şişe, 3 adet 200 litrelik jelikan bidon, 2,5 litrelik pet şişe, 6 adet 5 litrelik bidon, bir litre cam şişe ve 723 litre el yapımı şarap olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda tahkikata başlanıldığı bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı