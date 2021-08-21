Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Mudanya'da orman yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mudanya'da orman yangını

Mudanya'da orman yangını

yanan alandan detay

( BURSA ) BURSA

Yangın Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. (SD-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı