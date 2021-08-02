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Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi

Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi

Beton mikserinin yan yatmaya başladığı anlar

Karya Kamera Beton Mikseri Cep Telefonu 

-Vatandaşın çabası
-Mikserin devrilişi

( SAKARYA )- Vatandaşların aracın devrilmemesi için verdiği mücadele yetersiz kaldı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde araziye beton dökümü için gelen beton mikseri devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye beton dökümü için gelen bir beton mikseri, arazide yan yatmaya başladı.
Bu esnada çevredekiler aracın devrilmemesi için üzerine çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da çabası yetersiz kalınca beton mikseri devrildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kaza esnasında yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Görüntülerde; beton mikserinin yan yatmaya başladığı anlar ve vatandaşların devrilmemesi için gösterdiği mücadele yer aldı. (BCT-
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