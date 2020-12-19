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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı

Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı

Polisle diyalog

Polis Hafta Sonu Para Cezası Akalan Diyalog 

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Bahane sundu, cezadan kurtulamadı İSTANBUL

- Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 56 saatlik kısıtlama da İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta içi yayınlanan 'muafiyeti suistimal' genelgesi kapsamında, Bahçelievler'de iş yeri olan kuyumcu atölyesi sahibi Avcılar'da takside yakalanınca polis tarafından idari para cezası tutanağı tutuldu. 81 il genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında muafiyet halleri dışında sokağa çıkma kısıtlandı. Her hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında muafiyeti suiistimal eden vatandaşlar olduğu da görülmüştü. Hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili de genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge kapsamında muafiyet belgesi bulunan kişilerin zaman ve mekan uyumu olmadığı takdirde ceza uygulanacağı söylenildi. Avcılar'da, durdurulan taksi içerisinde kuyumcu atölyesi sahibi olduğunu ve Esenyurt'tan altın alacağı bahanesini sunan bir yabancı uyruklu kişiye de muafiyeti suistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

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