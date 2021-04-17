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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muafiyeti kötüye kullananlara rekor ceza

Muafiyeti kötüye kullananlara rekor ceza

Araçların çevrilmesinden görüntü

Alışveriş Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Trafik Kanunu 

-cezai işlemlerden görüntü
-izin kontrollerinden görüntü
-kimlikleri alınan vatandaşlardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE )- 87 kişiye 401 bin 173 lira ceza yazıldı DÜZCE

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında muafiyeti kötüye kullananlara yönelik yapılan denetimlerde 87 sürücü ve yolcuya toplamda 401 bin 173 lira cezai işlem uygulandı. Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında işyerlerinden izinli olarak kısıtlamadan muaf olanlara yönelik polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Kısıtlamada izinli olan şahısların arabaları ile marketlere giderek alışveriş yapması, izinli oldukları güzergah dışına çıkmaları ve trafik kanunu ile ilgili il genelinde öğlen saatlerinde uygulama yapıldı. Marketlerin yoğun olarak bulunduğu caddeler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda muafiyeti kötüye kullandığı tespit edilen 87 sürücü ve yolcuya 301 bin 803 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülere ve araçlara trafik kurallarına yönelik yapılan uygulamada da muayene, sigorta, ehliyetsiz araç kullanma ve emniyet kemeri takmamak suçlarından toplamda 99 bin 370 lira cezai işlem uygulandı. Muafiyeti kötüye kullanarak sokağa çıkan ve gereksiz kalabalık yaptığı tespit edilen şahıslara toplamda 401 bin 173 lira cezai işlem uygulandı. (EB-GY
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