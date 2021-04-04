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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
MSÜ sınavına geç kalan genci son anda belediye ekibi yetiştirdi

MSÜ sınavına geç kalan genci son anda belediye ekibi yetiştirdi

-Gencin okula bırakılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Irak 


- Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) geç kalan genci, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim ekipleri son anda yetiştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adaylar, 2021 MSÜ sınavına katılmak için tüm hazırlıklarını yaptı. 81 ilde uygulanan sınav saat 10.15'te başladı, saat 10.00'dan sonra ise sınav binalarına girişler alınmadı. Kocaeli'de de Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan bir genç, sınava geç kalmak üzereyken yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ekipleri yetişti. Genci bulunduğu yerden alan ekipler, sınava gireceği okulun kapısının önüne kadar bıraktı.
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