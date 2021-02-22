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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 23 Şubat

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 23 Şubat

-MSÜ Tanıtım videosu

( ANKARA ) ANKARA

Bild Urus Osym.gov.tr 


- Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuru tarihinin 23 Şubat saat 23:59’da sona ereceğini bildirdi. Sınava girmek isteyen adayların ise başvurularını, “https://osym.gov.tr” adresinden yapabilecekleri belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 23 Şubat 2021 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek olup, henüz başvurusunu yapmamış adaylar https://osym.gov.tr resmî internet adresinden başvurularını yapabileceklerdir” denildi. (ALİ-
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