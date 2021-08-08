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MSB, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların İHA tarafından kaydedildiği görüntüleri paylaştı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların İHA tarafından kaydedildiği görüntüleri paylaştı

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların İHA tarafından kaydedildiği görüntüleri paylaştı

BAKANLIKCA PAYLAŞILAN İHA GÖRÜNTÜLERİ

( ANKARA ) - ANKARA

Orman Yangınları Yangın Uluslararası Sahil Güvenlik Göç 


- ANKARA -Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anların İnsansız Hava Aracı

tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli İHA, Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. Buna göre, Yunanistan sahil güvenliğine ait ait LS-134 botu, Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı. Sahil güvenlik botu içinde bulunan düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bıraktı. Göçmenleri ölüme terk eden Yunan unsurları daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar İHA ile anbean görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi. Adada ölüme terk edilen göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini belirtti.
Yunanistan'a ait unsurların Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına da vurgu yapan kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile yoğun mücadele ettiği bir dönemde Yunanistan tarafından yapılan söz konusu uygulamaların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da belirtti.
(UTK-
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