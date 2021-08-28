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MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı

MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı

Türk Yıldızları görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gökyüzü Karahisar Ay Yıldız 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilen görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilerek gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
(UTK-
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