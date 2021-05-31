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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MSB: 'TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi'

MSB: 'TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi'

Bakanlığın paylaşımından görüntü

( ANKARA ) MSB: "TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ANKARA

Sosyal Medya Gesi Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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