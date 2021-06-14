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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MSB: “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz”

MSB: “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz”

Kara ve hava harekatlarından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. PKK’lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe-Yıldırım’ operasyonlarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” denildi.
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