MSB: “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz”



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. PKK’lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe-Yıldırım’ operasyonlarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” denildi.

