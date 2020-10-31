MSB: 'Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor'
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( ANKARA ) MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. "
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