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MSB: “PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı”
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
MSB: “PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı”

MSB: “PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı”

Paylaşımdan görüntü

( ANKARA )-"PKK/YPG tanksavar füzesiyle sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı ANKARA

Tanksavar Füzesi Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Terörist Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldı. Saldıranda 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladığını açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu” denildi.
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