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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MSB: ”Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağara içindeki mühimmat etkisiz hale getirildi”

MSB: ”Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağara içindeki mühimmat etkisiz hale getirildi”

ele geçirilenlerden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara içindeki mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi” denildi.
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