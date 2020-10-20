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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
MSB: “Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

MSB: “Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

harekattan görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Pençe Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona ait görüntüler de yer aldı. (UTK-
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