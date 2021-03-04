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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MSB: “Mavi Vatan tatbikatı başarıyla devam ediyor”

MSB: “Mavi Vatan tatbikatı başarıyla devam ediyor”

Tatbikattan fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

Tatbikat 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan tatbikatlarının Ege Denizi ve Akdeniz’de devam ettiğini duyurdu. MSB’nin Twitter hesabından yaptığı tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, “Çelikten kaledir donanmamız, Şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere. Ege Denizi ve Akdeniz’de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor” denildi.
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