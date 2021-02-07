MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı



- Milli Savunma Bakanlığı, 2’nci Hudut Tugay Komutanlığının Hakkâri’deki zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından, 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı komando ekiplerinin Hakkâri’deki yoğun kış şartlarında nasıl mücadele ettiğini gösteren bir video yayınladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Hakkâri’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli Kahraman Komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor.”



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