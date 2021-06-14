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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MSB: “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden“

MSB: “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden“

MSB tarafından paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Efes 


- Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), eğitim uçuşundaki F-16’ların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden” notu yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. F-16’lar ile nefes kesen hareketlerin yer aldığı video, Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından, “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden“ notuyla paylaşıldı.
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