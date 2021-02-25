MSB: “Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız”



- Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın arama kurtarma faaliyetlerine dair bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Helikopterli arama, kurtarma faaliyetlerine yönelik bir video paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda “Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız! Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın personel kurtarma ekiplerinin faaliyetlerine yakından bakmak ister misiniz” denildi.



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