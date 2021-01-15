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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
MSB: ”Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor”

MSB: ”Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor”

MSB tarafından paylaşılan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gesi Sağlık Taraması 


- Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, ”Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor” denildi. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı da yapılarak, “’Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir’. Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, Barış Pınarı bölgesindeki savaş mağdurlarına yapılan genel sağlık taraması, erzak yardımları, su dağıtım faaliyetleri, ağaç dikim faaliyetlerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca mağdurların Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Türk Askerinden memnuniyetini dile getirmelerinin görüntüleri yer aldı.
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