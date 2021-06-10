MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoIrak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonları kapsamında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."
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