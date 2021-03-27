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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MSB: 'İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor'

MSB: 'İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor'

MSB yardım görüntüleri

( ANKARA ) MSB: "İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor" ANKARA

Sosyal Medya Gesi İnsani Yardım 


- Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "İhtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" denildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımların sürdüğü ifade edildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" ifadeleri yer aldı.
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