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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
MSB”: Hakkari Çukurca’daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış”

MSB”: Hakkari Çukurca’daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış”

Çukurca İlçe Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Yeni Yıl Mesajı Öğrenciler Yeni Yıl 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan yeni yıl videosuna teşekkür edildi. Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul öğrencileri Türk Askerlerine sevgi dolu sözler göndererek yeni yıllarını kutladı. Bunun üzerine MSB’nin resmi sosyal hesabı üzerinden bir gönderi yayınlandı. Gönderide şunlar kaydedildi: “Hakkari Çukurca’daki evlatlarımız Asker abilerini unutmamış. Mehmetçiklerimize yeni yıl mesajı gönderen minik öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, yeni yılın tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz.” (MC-
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