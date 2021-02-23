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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- MSB: 'Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

- MSB: 'Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

MSB paylaşımı

( ANKARA ) - MSB: "Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ANKARA

Sosyal Medya Gesi 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı. (UTK-
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