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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı

MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı

tatbikattan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Tatbikat 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı. MSB, sosyal medya hesaplarından yerli ve millî Cirit füzesi atan yerli ve millî Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA), yerli ve millî İHA ile çekilen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı. Atışlar başarı ile gerçekleşti. (YEK-
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