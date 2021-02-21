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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MSB’den yüzde yüz yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH paylaşımı

MSB’den yüzde yüz yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH paylaşımı

Milli Piyade Tüfeği MPT-76MH'ye ait görüntüler

Sosyal Medya Terörle Mücadele Piyade 

-Silahı kullanan askerler

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı, 76MH milli piyade tüfeğinin görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli olan ve kalifikasyonla daha hafif hale getirilen milli piyade tüfeği MPT-76MH’nın görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız bağlısı MKE kurumu tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.
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